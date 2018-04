Störche: Elf Paare brüten im Nordkreis Helmstedt

In der und um die Samtgemeinde Velpke brüten schon fleißig die Störche: Auch in Bahrdorf ist das Nest besetzt, teil Storchenbetreuer Manfred Spey mit. „Das Paar, das schon in den letzten zwei Jahren in Bahrdorf nistete, ist wieder in seinem Nest auf der ehemaligen Gaststätte eingetroffen“, so...