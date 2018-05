Wieder Trödel auf Schützenplatz

Velpke Der kommende Sonntag (13. Mai) ist ein wichtiger Termin für alle Flohmarktfreunde in der Region, denn dann ist wieder Großflohmarkt auf dem Schützenplatz in Velpke. Dabei gibt es alles, was das Sammlerherz begehrt: Tand und Trödel, Kurioses und Skurriles oder einfach nur „ganz normale“...