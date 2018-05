Staunende Mienen beim Feuerwehr-Nachwuchs

Die Kinderfeuerwehr Brunsrode war mit 19 Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren zu Besuch bei der Feuerwehr Flechtorf. „Wir haben uns schon andere Feuerwehren in der Gemeinde Lehre angeschaut und jetzt stand das Feuerwehrgerätehaus Flechtorf auf dem Plan. Allein das Anschauen der verschiedenen Feuerwehrfahrzeuge versetzt die Kinder schon immer wieder ins Staunen“, wird Kinderfeuerwehrwartin Ann-Kathrin Fischer in einer Mitteilung zitiert.

Am Feuerwehrhaus wurden die Kinder von den Flechtorfer Feuerwehrleuten empfangen und eineinhalb Stunden begleitet. Nach ein paar historischen Erzählungen am Anfang durch Jugendfeuerwehrwart Adrian Nabereit ging es durch die Räume des Gerätehauses inklusive Umkleiden und Fahrzeughallen. Besonders fieberten die Kinder bei den Experimenten mit. Diese veranschaulichten das „Verbrennungsdreieck“, also das Zusammenspiel von brennbarem Stoff, Wärme und Sauerstoff. Besonders aufregend fanden die Kinder eine kleine Mehlstaubexplosion, die sie miterleben durften.

Zu guter Letzt konnten sich die Kinder mit den Flechtorfer Feuerwehrleuten das Tanklöschfahrzeug sowie das Löschgruppenfahrzeug näher anschauen und Gerätschaften sehen, die es nur in Wendhausen und Flechtorf gibt – darunter die Rettungsschere und den Rettungsspreizer. „Es war eine tolle Veranstaltung für die Kleinen“, zeigte sich Ann-Kathrin Fischer beim Abschied begeistert.