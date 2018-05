Goldmedaillen für zwei Grundschülerinnen

Die Goldmedaille bei der Radfahrprüfung an der Grundschule Danndorf haben Anna-Lena Ruder und Alessia Politz gewonnen, Silber ging an Vivien Turmonde und Torge Lerch und Bronze an Annika Düwert und Tyler Jahns.

Die Partner der Radfahrausbildung – Lehrer, Eltern, Polizei, Kreisverkehrswacht Helmstedt und ADAC-Ortsclub Helmstedt – hatten den Schülern in Danndorf zuvor gezeigt, dass Radfahren Spaß machen kann, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Freude am vorausschauenden Radeln stand auf dem Programm. Spätestens bei ihrer eigenständigen Teilnahme am Straßenverkehr müssten Kinder ihr Fahrrad sicher beherrschen. Diese Voraussetzung erfüllten Kinder und Jugendliche aber nur teilweise, so die Mitteilung. Unter dem Motto „Mit Sicherheit ans Ziel“ halten Kreisverkehrswacht und der ADAC-Ortsclub seit 42 Jahren ein Programm für junge Radfahrer im Alter von 8 bis 15 Jahren bereit. Das ADAC-Fahrradturnier und die Radfahrprüfung seien Verkehrssicherheitsaktionen, die die Sicherheit der Kinder nachhaltig fördern.

Vor dem Verkehrssicherheitstag wurden die erforderlichen Fähigkeiten und das Wissen über die Regeln in den Klassen geübt. Dann ging es nach einer polizeilichen Fahrradkontrolle an den Start. Bei Mädchen wie Jungen kam es zu fehlerfreien Fahrten. Dazu durchfuhren sie eine etwa 200 Meter lange Strecke mit acht Aufgaben, die Situationen des Straßenverkehrs nachempfunden waren. Es wurden spielerisch Fahrtechniken eingeübt die im Straßenverkehr benötigt werden.

Alle Teilnehmer waren mit Helm unterwegs. Die besten erhielten Medaillen und Urkunden. Der Verantwortliche der Schule, Sven Uwe Hacker konnte mit den durchweg guten Ergebnissen der Schüler zufrieden sein.