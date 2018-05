Lara Dettenborn und Tom Fischer sind Majestäten

Grafhorst Traditionell am Samstag vor Pfingsten lud die Gemeinde Grafhorst zum Kinder- und Familienfest ein. Um 14.15 Uhr trafen sich die Kinder mit ihren Eltern an der Gemeinde, wo in diesem Jahr erstmals auch die gewohnten Stempelkarten und Verzehrgutscheine für den Festplatz verteilt wurden. Der...