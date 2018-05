Wie wichtig ist die Kreisstraßen-Erneuerung?

Der Landkreis vergisst den Nordkreis, zumindest was den Erhalt und die Sanierung von Kreisstraßen angeht. So sehen das einzelne Mitglieder des Entwicklungs- und Strategieausschusses in Bahrdorf. In der jüngsten Sitzung beschwerte sich Detlef Pilzecker (CDU) über den seiner Meinung nach desolaten...