Störche: Rekord bei Nachwuchs in Sicht

Es könnte in diesem Jahr einen neuen Nachwuchsrekord bei den Störchen in und um die Samtgemeinde Velpke geben: Die Chancen stehen gut, dass mehr als 30 Junge in diesem Jahr beringt werden können. So schätzen jedenfalls Storchenbetreuer Manfred Spey und Storchenbeauftragter Georf Fiedler die Lage...