Saalsdorfer laden in ihren Garten

Saalsdorf Zum Tag des offenen Gartens laden Wolfgang und Eva-Maria Lenz am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Juni, in ihren Garten in Saalsdorf, Weferlinger Str. 1 a ein. An beiden Tagen ist dieser von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zu sehen sind unter anderem ein Fischhochhaus im Gartenteich, ein besetztes...