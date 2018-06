Wo alle Generationen gern leben

Wie und wo wollen wir im Alter leben und wohnen? Ein in der Gemeinde Lehre wenig beleuchtetes Thema. Der Zukunftsausschuss des Gemeinderates sucht nun Lösungsmöglichkeiten. Und dass es Alternativen, Perspektiven neben den bestehenden Seniorenheimen in Lehre und Wendhausen in allen acht Ortschaften der Gemeinde geben könnte, das stellte am Donnerstag Oliver Koczy vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen dem...