Liederkreis gibt Gesangsabend

Lehre Der Liederkreis Lehre lädt zu einem volkstümlichen Gesangsabend, gemeinsam mit dem Chor Polyhymnia aus Tappenbeck, am Freitag, 22. Juni, ab 19 Uhr in die Kirche zum Heiligen Kreuz in Lehre. Anlass ist die inzwischen 20-jährige Zusammenarbeit mit der Dirigentin Sieglinde Meier. Auf dem Programm...