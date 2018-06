Rat beschließt soziales Wohnen in Velpke

Nun ist es beschlossene Sache: Das Soziale Wohnbauprojekt der Kreiswohnungsbaugesellschaft (KWG) soll neben der Gaußschule in Velpke entstehen. Den Entschluss dazu fasste der Rat der Gemeinde am Donnerstag in tiefem Zerwürfnis. Auf der einen Seite: Die CDU, zusammen mit vielen Anwohnern, die zur Sitzung gekommen waren. Auf der anderen: Die SPD, die die Pläne von KWG und Verwaltung verteidigte. Dazwischen ein tiefer Graben, der in der...