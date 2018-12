Polizei in Lehre sucht mit Phantombild nach Exhibitionisten

Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem Exhibitionisten, der sich in Lehre mehreren Kindern in schamverletzender Weise gezeigt hat. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

Die Taten ereigneten sich demnach bereits im Sommer 2017 und Sommer 2018. Die Taten ereigneten sich immer vormittags im Bereich der Berliner Straße zwischen Campen- und Eitelbrotstraße.

Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem Exhibitionisten, der sich im Sommer 2017 und 2018 Kindern gezeigt haben soll. Foto: Polizei

Opfer beschreibt Täter

Die Ermittler haben einen Zeichner des Landeskriminalamtes hinzugezogen, der nach Aussagen eines der Opfer ein Phantombild des Täters erstellt hat.

Der Zeuge beschreibt den Täter so: Zwischen 45 bis 55 Jahre alt und bis 176 Zentimeter groß. Er ist von breiter bis dicklicher Statur und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Außerdem hat er ein rundes Gesicht, einen Drei-Tage-Bart sowie kurze, stoppelige, grau-weiße Haare.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise bitte an die Polizeistation in Lehre oder unter der Rufnummer 05361/4646-0. pop