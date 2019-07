Unbekannte stehlen Verkehrs-Figuren in Bahrdorf

Unbekannte haben eine sogenannte Streetbuddy-Warnfigur entwendet. Die grüne Figur zur Kindersicherheit stand laut Polizeimeldung an der Kreisstraße 45 in der Ortschaft Altena, welche zwischen Bahrdorf und Saalsdorf liegt.

Eine Anwohnerin hatte zwei der Figuren vor gerade einmal 11 Tagen gekauft und sie mit einer roten Fahne in der Hand am Straßenrand aufgestellt. Sie dienen dazu, Autofahrer auf spielende Kinder hinzuweisen. Der Schaden, der entstanden ist, beläuft sich auf etwa 50 Euro. Viel größer ist jedoch der Verlust für den Sohn der Anwohnerin. Dieser hat die beiden Warnmännchen längst in sein Herz geschlossen und trauert der verschwundenen Figur nach.

Die Besitzerin der Figuren hat bei der Polizeistation Velpke Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Die Beamten hoffen darauf, dass der Dieb ein Einsehen hat und die Figur zurückbringt oder dass es Zeugen gibt, die Hinweise zu dem Verbleib der Figur geben können. Zuständig ist die Polizeistation in Velpke, Rufnummer (05364) 947070.