Beim Buß- und Bettag in Grafhorst gehört die Kanzel den Bürgern

Die St. Elilsabeth-Kirche in Grafhorst war gut gefüllt, und das an einem Werktag, allerdings einem mit kirchlichen Hintergrund. Am Mittwoch begingen die Christen den Buß- und Bettag. In Grafhorst gehört die Kanzel zur Predigt an diesem Tag traditionell den Bürgern. Darum trat Günther Graf von der...