Ein Velpker erklärt den Umgang mit einem guten Vorsatz

Das Wetter an diesem Samstagnachmittag ist alles, aber bestimmt nicht einladend, schon gar nicht für Sport unter bewölktem Himmel, aus dem es unaufhörlich Bindfäden regnet. Und trotzdem gibt es da einen, der sich nicht beirren lässt: Der Velpker Herbert Groenke, ein passionierter Läufer und Radfahrer.

Er ist Teil eines Lauftreffs des Velpker Sportvereins. Das sind Damen und Herren, die sich Samstag für Samstag an der Tankstelle an der Danndorfer Straße treffen, um dann mindestens zehn Kilometer unter die Sohlen zu nehmen. Nur an eben diesem Samstag, da stand der Gute alleine an der Tanke. Na ja, nicht ganz: Wir wollten wissen, wie das mit den guten Vorsätzen für das neue Jahr ist. Groenke braucht zwar keine, aber er kann gut erklären, wie die Sache gelingt – laufen, abspecken und fit werden. Also begeben wir uns sozusagen im Selbstversuch mit dem durchtrainierten Herrn auf die Piste.

Am Anfang steht die Frage nach den Beweggründen für die neu entdeckte Sportlichkeit. Was für eine Frage: spritzig wie zwanzig, runter mit dem Speck und fit werden. Groenke muss schmunzeln: „Etwas Arschbreite setzt man bei dem Job, den man so hat, schon an.“ Gut, ja, die soll auch weg, die Arschbreite. Der erste Tipp: Ziele und Ansprüche nicht zu hoch stecken. In unserem Fall heißt das: Fit werden und abspecken sind machbar, aber spritzig wie 20 ­– Schwamm drüber.

Wichtig ist, die guten Vorsätze auch durchzuhalten. Wir starten ein Stück Richtung Danndorf, dann links hinein in den Wald Richtung Neuhaus. Fünf Kilometer sind es bis dorthin. Und schon nach den ersten Metern kommt der zweite Tipp: „Langsam“, mahnt Herbert Groenke. Der klassische Fehler. Gerade am Anfang sei es wichtig, Grundregeln einzuhalten. „Abhängig vom Trainingsziel gibt es im Internet Trainingspläne, die man auch einhalten sollte“, rät Groenke. Denn leicht komme es zu einer Überbelastung des Körpers, gefolgt von Stagnation und damit einhergehender Unlust. Wir laufen also im Intervall, drei Minuten laufen, drei Minuten gehen. Für den Anfang genau richtig. Beim Gehen lassen sich schön Dehnungs- und Lockerungsübungen einbinden, und: „Wichtig sind gutes Abrollen, lieber kleine Schritte in höherer Frequenz, eine gute Atemtechnik, ein aufrechter Oberkörper, und die richtige Armarbeit“, sagt Herbert Groenke. Richtiges Abrollen lässt sich, so lernen wir, auf dem Laufband trainieren.

Wir laufen bis kurz vor Neuhaus und dann auf selbem Weg zurück. „Das ist die kleine Runde“, meint der Experte. Dreimal pro Woche, so empfiehlt Groenke, solle man das Lauf-A-B-C machen, heißt, Intervall-Laufen, wobei die Laufintervalle Stück für Stück verlängert werden, und: „Ganz wichtig ist die richtige Ernährung, wenig Kohlenhydrate, möglichst auf Zucker verzichten“, mahnt Herbert Groenke.

An diesem Samstag laufen wir mehr als eine Stunde, na gut, wir laufen und gehen. Das Wetter hat schließlich doch ein Einsehen, und das Fazit: Gute Vorsätze sind leichter ausgesprochen als eingehalten, aber: Der Lauf tat richtig gut. Am Samstag sind wir wieder dabei. Aber: Zehn Kilometer sind für den Anfang allerdings zu viel, besser sind kleinere ausbaubare Strecken.