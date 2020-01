Die Gemeinde Velpke ist schuldenfrei – noch

Die Gemeinde Velpke steht finanziell ziemlich gut da. Sie benötigt für ihre Geschäftstätigkeit im laufenden Jahr weder einen Liquiditätskredit noch sind Investivkredite geplant. So geht es aus der aktuellen Vorlage zum Haushalt 2020 hervor. Sie wurde dieser Tage in einer interfraktionellen Sitzung der im Gemeinderat vertretenen politischen Lager besprochen. Nun ist der Haushalt Thema innerhalb der Fraktionen, am 23. Januar steht er in...