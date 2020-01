Grafhorst hat eine neue Pfarrerin

Die evangelischen Gemeinden in Grafhorst und Danndorf haben wieder eine Pfarrerin. Am Sonntagnachmittag ordinierte Landesbischof Christoph Meyns Werena Anders aus Rennau in der Elisabethkirche Grafhorst als Pfarrerin auf Probe. Anders tritt nach 18 Monaten Vakanz in die Fußstapfen von Marion Bohn,...