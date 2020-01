Eichelberger ist neue Geschäftsführerinder TBW Wendhausen

Detlef Nitsche bleibt Vorsitzender der Turnerbrüderschaft Wendhausen (TBW). Bei der Jahresversammlung am Samstag in der Gaststätte zur „Schönen Aussicht“ ergaben sich aber auch Veränderungen im geschäftsführenden und erweiterten Vorstand. So wurde Brita Eichelberger als Nachfolgerin von Sabine...