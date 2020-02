Die Karnevalisten aus Lehre nehmen wieder am Schoduvel teil

Auch in diesem Jahr werden die Karnevalisten aus der Gemeinde Lehre sich mit einem großen Motivwagen am Braunschweiger Karnevalsumzug, dem größten seiner Art in Norddeutschland, beteiligen. Am Sonntag findet das Spektakel in der Braunschweiger Innenstadt mit wohl wieder mehr als 150.000 Zuschauern...