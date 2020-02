So feiert Klein Sisbeck Karneval

Karneval in Klein Sisbeck war viele Jahre eine Fete wie viele, nur eben mit Kostüm. Diesmal aber legten sich die Jecken im Dorfe so richtig ins Zeug. „Back to the roots“ könnte man das Programm nennen. Es weckte offenbar Erinnerungen an alte karnevalistische Tage. Fasching 2020 in Klein Sisbeck –...