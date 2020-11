Samtgemeinde Velpke rechnet 2021 mit 4 Millionen Minus

Man werde im kommenden Haushaltsjahr wohl vier Millionen Euro Minus schreiben. Das erklärte Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke den Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen in der Samtgemeinde. In seiner jüngsten Sitzung beriet das Gremium den Haushalt 2021. Eine Diskussion blieb aus. Die Mitglieder hatten lediglich ein paar Fragen, bevor sie das Werk zur weiteren Beratung als behandelt an die Fraktionen verwiesen.

Die Samtgemeinde verzichtet auf 900.000 Euro

Trotz Fehlbetrags wird die Samtgemeindeumlage um 900.000 Euro gesenkt. Die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Velpke sollen einen möglichst ausgeglichenen Haushalt haben. So war das in den vergangenen Jahren üblich. Auch 2021 wird das so sein, und darum verzichtet die Samtgemeinde auf Bares. Das geht soweit, dass schwache Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Schlüsselzuweisung besonders bedacht werden. Bahrdorf etwa bekam in diesem Jahr 200.000 Euro und Grafhorst 100.000. 2022 soll mit dem Schonverfahren wohl Schluss sein. Dann werde die Samtgemeindeumlage entsprechend angehoben, geht aus der Beschlussvorlage zum Haushalt hervor.

13,35 Millionen werden eingenommen, 17,27 Millionen ausgegeben

Ein paar Zahlen: Die Haushaltsstrategen im Velpker Rathaus planen für 2021 mit rund 13,35 Millionen Euro an Erträgen. Ihnen stehen Aufwendungen über rund 17,27 Millionen Euro gegenüber. Unterm Strich steht ein dickes Minus: 3,9186 Millionen Euro. Die Samtgemeindeumlage soll 3,4 Millionen Euro in die Samtgemeindekasse spülen. Den Löwenanteil trägt hier die Gemeinde Velpke mit rund 1,29 Millionen Euro. Zum Vergleich: Grafhorst zahlt lediglich rund 260.000 Euro. An den Landkreis Helmstedt wird die Samtgemeinde laut Plan 1,485 Millionen Euro als Kreisumlage überweisen.

Vor allem die Personalkosten steigen

Das Defizit im Haushalt der Samtgemeinde hat laut Rüdiger Fricke mehrere Ursachen. Eine sind die weiter steigenden Personalkosten. Die Verwaltung ist zum größten Arbeitgeber in der Samtgemeinde geworden. 288 Menschen stehen in Lohn und Brot, ein Großteil in Kindertagesstätten. Fricke erneuerte seine Kritik am Finanzausgleich zwischen Bund, Land und Kommune. Die Kommunen übernähmen hoheitliche Aufgaben, würden dafür aber nicht auskömmlich mit finanziellen Mitteln ausgestattet. Und das betrifft seiner Meinung nach nicht nur den Kitabereich.

Corona macht eine Vorschau auf 2021 schwierig

Die Corona-Pandemie macht es den Haushaltsstrategen schwer. Es sei ein Haushalt der Unwägbarkeiten, erklärte Fricke, wobei die Pandemie nichts mit dem Defizit 2021 zu tun hat. Sie mache aber den Blick in die Zukunft schwierig. Die Einnahmen der Städte und Gemeinden sind wesentlich von den Einkommen der Menschen abhängig. Das Zahlenwerk wird nun in den Fraktionen besprochen und am 1. Dezember final im Samtgemeinderat.