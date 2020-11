Lehre: Haushalt 2021 wird erst im Februar beraten

Eigentlich hätten die kommunalpolitischen Gremien der Gemeinde Lehre in diesen Tagen den Haushalt für 2021 verabschieden wollen. Doch die Corona-Pandemie erzwang einen neuen Zeitplan. Öffentliche Sitzungen politischer Gremien finden in diesem Jahr in Lehre nicht mehr statt, der Haushalt 2021 soll nun Ende Februar auf den Weg gebracht werden. „Es ist schon schade, dass wir den ,Lehr'schen Weg’ verlassen müssen und nicht wie in den Vorjahren frühzeitig die Haushaltsplanung für das jeweils nächste Jahr öffentlich beraten und verabschieden können“, stellte Kerstin Jäger, Sprecherin der Gruppe CDU/FDP, im Gemeinderat fest.

Corona-Krisenstab empfahl, auf Sitzungen zu verzichten Im Einklang hatten jüngst die Sprecher und Vorsitzenden der Ratsfraktionen und -gruppen beschlossen, in diesem Jahr keine Sitzungen mehr durchzuführen. Damit folgte die Kommunalpolitik der Empfehlung des gemeindlichen Corona-Krisenstabes. „Ich denke schon, dass es trotzdem weitergeht, Beschlossenes umgesetzt werden kann und die Kommunalpolitik auch handlungsfähig bleibt", betonte Hans-Joachim Gottschlich, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Gemeinderat. Zu den weitreichenden Projekten, die auch ohne genehmigten Haushalt 2021 fortgeführt werden können, zählen nach Aussage der Verwaltung die Baumaßnahmen für das neue Feuerwehr-Gerätehaus in Groß Brunsrode und der Abriss eines Einfamilienhauses als vorbereitende Maßnahme für den Neubau einer Turnhalle in Flechtorf. „Für beide Projekte stehen Mittel im Haushalt 2020. Somit können die Arbeiten auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden", teilte Gemeinde-Pressesprecherin Julia Carluccio gestern auf Anfrage mit. Viele Bauprojekte werden sich verzögern „Für weitere Bauprojekte gibt es Grundsatzbeschlüsse, aber noch kleine finanzielle Detailplanung. Hier wird es zeitliche Verzögerungen geben wegen der verzögerten Beratungen und der erst im Frühjahr vorliegenden Haushaltsgenehmigung“, erläuterte Marcus Behrens (CDU), Vorsitzender des Finanzausschusses des Gemeinderates, unserer Zeitung. Der Informationsaustausch zwischen Verwaltung und Politik beschränkt sich nun auf die Sitzungen des nicht-öffentlich tagenden, neunköpfigen Verwaltungsausschuss. „Das ist wichtig, damit Politik und Verwaltung im Austausch bleiben. Darüber hinaus sind Telefonkonferenzen geplant", teilte die Gemeinde Lehre auf Anfrage mit. Kritisch sieht Marcus Behrens die seiner Meinung nach nun fehlende Transparenz in den nicht-öffentlich stattfindenden Abwägungsprozessen inklusive der fehlenden Möglichkeiten, offen Argumente auszutauschen. Im Februar sollen die Ratsgremien wieder tagen Geplant ist, dass die politischen Gremien ab Anfang Februar wieder tagen. „Klar ist, das wir als Folge der Pandemie über weniger Geld verfügen können als ursprünglich angenommen. Deshalb werden wir fordern, eine neue Priorisierung der angedachten Projekte, die nun nicht alle gleichzeitig umgesetzt werden können, zu erstellen", so Heike Meyerhof, Grünen-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat.