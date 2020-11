Corona-Fall im Obdachlosenheim in Lehre

Foto: stefan zeitz via www.imago-images.de / imago images/Stefan Zeitz

Im Obdachlosenheim in Lehre gibt es einen Corona-Fall.

Lehre. Das Gesundheitsamt verhängt am Donnerstagabend Quarantäne für fast 20 Menschen in der Unterkunft.

Jetzt hat es leider auch das Obdachlosenheim in Lehre erwischt: Ein Bewohner wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Das teilt die Gemeinde Lehre mit. Für die gesamte Unterkunft hat das Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet. Mitarbeiter des Gesundheitsamts des Landkreises Helmstedt waren am Donnerstagabend vor Ort, um die Bewohner zu informieren und die Anordnung durchzusetzen. „Auch die Gemeindeverwaltung und der Verein Willkommen in Lehre haben alles getan, um die Arbeit des Landkreises zu unterstützen, und die Menschen vor Ort bestmöglich über die erforderlichen Maßnahmen zu informieren“, sagt Bürgermeister Andreas Busch.

Aktuell haben fast 20 Menschen in der Unterkunft eine vorübergehende Heimat gefunden. Sie dürfen das Haus vorerst nicht mehr verlassen. Um die Versorgung der Bewohner wird sich in den nächsten Tagen das Deutsche Rote Kreuz (DRK) kümmern, Unterstützung kommt auch vom Technischen Hilfswerk (THW). Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Das Coronavirus in Wolfsburg und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Wolfsburg und in unserer Region: Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

