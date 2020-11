Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Bei einem Brand auf einem abgeschlossenen Gelände an der Straße „Am Schützenhaus“ in Velpke sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein VW Bora, ein älterer Klein-Lastwagen sowie ein Wohnwagen vollkommen zerstört worden.

Den Schaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro

Bei einem Brand wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 18. auf 19. November, ein Wohnwagen, ein VW Bora sowie ein älterer Klein-LKW zerstört. Die Ursache bleibt zunächst unbekannt. Foto: Erik Beyen

Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 30.000 Euro. Besonders schlimm: Der Wohnwagen war reisefertig, wie dessen Eigentümer unserer Zeitung erklärte. Auch zwei Propangasflaschen waren an Bord.

Die Feuerwehren aus Velpke, Danndorf und Grafhorst löschten den Brand und verhinderten einen drohenden Schaden an dem nur wenige Schritte entfernten Firmengebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Helmstedt übernommen.

Die Feuerwehr musste sich gewaltsam Zutritt zum Gelände verschaffen

Exakt um 23.47 Uhr sei Alarm ausgelöst worden. So schreibt es Mirko Wogatzki, Pressesprecher der Feuerwehren in der Samtgemeinde Velpke, in seinem Bericht. Gemäß Auflistung waren 40 Feuerwehrkräfte, zum großen Teil mit Atemschutztechnik, im Einsatz. Auch der Gemeindebrandmeister Sascha Kehlau war vor Ort: „Wir mussten uns gewaltsam Zutritt zum Gelände verschaffen“, erklärte er in einem Telefonat. Besonders wichtig sei gewesen, die Flammen vom Gebäude fern zu halten. Der Schaden an einem außerhalb des Geländes stehenden Baum sei nicht zu verhindern gewesen.

Zuerst brannte der Wohnwagen

Die Ursache des Brandes, so Polizeisprecher Sven-Marco Claus, sei noch nicht bekannt. Fest steht offenbar: Gebrannt hat zunächst der Wohnwagen. Er stand zwischen dem Klein-LKW und dem PKW. Die Flammen hatten so leichtes Spiel. Vom Wohnwagen ist nur das Fahrgestell geblieben. „Ich habe noch überlegt, wo ich ihn abstelle“, erklärte der Eigentümer, der anonym bleiben möchte.

Brandmittelspürhunde werden nun eingesetzt

Die Polizei in Helmstedt hat den Tatort beschlagnahmt . Vor Ort trafen wir Kriminaloberkommissar Sebastian Werner vom Kriminalermittlungsdienst. „Wir werden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft verschiedene Maßnahmen einleiten, etwa den Einsatz von Brandmittelspürhunden und die Sichtung von Videomaterial“, sagte er. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass sich in der Brandnacht eine Gruppe junger Menschen in unmittelbarer Nähe des Tatortes aufgehalten habe. „Gut möglich, dass sie etwas beobachtet haben“, so Werner.

Die Polizei bittet Zeugen , sich unter (05351) 5210 zu melden. Besonders interessant sei der Zeitraum vor dem Brandausbruch, am Mittwochabend ab 22 Uhr.