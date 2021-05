Velpke: LKW und Auto samt Carport brennen in einer Nacht

Die Polizei und die Feuerwehr hielten in der Nacht zum Freitag zwei Brände in Atem, die nahezu zeitgleich bei den Rettungskräften aufliefen. Das berichtet die Polizei. Am Freitag gegen 1 Uhr meldete demnach ein aufmerksamer Zeuge, dass auf dem Gelände einer Firma für Garten- und Landschaftsbau an der Industriestraße ein Lastkraftwagen brenne.

LKW-Brand mit Schaum gelöscht

Die Freiwillige Feuerwehr Velpke war mit 16 Kameraden Minuten später am Einsatzort und fand den bereits in Vollbrand stehenden LKW mit Ladekran auf dem Hof der Firma vor. Um an die Einsatzstelle zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte den Maschendrahtzaun durchtrennen. Anschließend wurde der brennende Lastkraftwagen mittels Schaum abgelöscht, so die Polizei weiter. Das Führerhaus des LKW sei durch die Flammen zerstört worden ist. Nach ersten Schätzungen belaufe sich der Schaden auf etwa 130.000 Euro.

Unter einem Carport hatte ein Volkswagen E-Up Feuer gefangen. Foto: Mirko Wogatzki

Anwohner entdeckt brennenden VW

Gut zehn Minuten später, gegen 1.10 Uhr, geriet laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache ein VW Up unter einem Carport an der Straße Fichtenweg in Brand. Ein Anwohner hatte demnach, alarmiert durch die Sirenen hinsichtlich des Brandes in der Industriestraße, aus dem Fenster geschaut und sah das unter dem Carport brennende Fahrzeug, alarmierte unverzüglich die Feuerwehr und versuchte anschießend, den Flammen mittels eines Handfeuerlöschers zu Leibe zu rücken.

43 Einsatzkräfte am Ort

In diesem Fall waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Velpke, Bahrdorf, Grafhorst und Wahrstedt mit insgesamt 43 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Die Flammen hatten den VW Up voll erfasst und griffen auf das Carport über, heißt es im Bericht vom Freitag weiter.

„Die Brandbekämpfer löschten das in Vollbrand stehende Fahrzeug und das Carport mittels Löschschaum ab und verhinderten somit ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnhäuser.“ Der hier entstandene Schaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro.

Polizei: Brände vorsätzlich gelegt

Die Bilanz der Polizei: Bei beiden Bränden kamen zum Glück keine Personen zu Schaden. Die Polizei hat die Brandorte beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten gehen dabei in beiden Fällen davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt worden sind.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich bei der Polizei in Velpke oder unter (05351) 5210 zu melden.

red