80.000 Euro für Essenroder Klinsweg – wieso?

Hat die Sanierung eines 1-Kilometer-Teilstücks des Wirtschaftsweges „Roter Klinsweg“ südlich von Essenrode nun wirklich 79.000 Euro gekostet oder nicht? Zu dieser Fragestellung gab es bei der Sitzung des Bauausschusses des Rates der Gemeinde Lehre vor zwei Wochen keine abschließende Antwort. Wir haben nun dazu recherchiert.

Bauausschuss-Mitglied Frederik Prenzel fragt nach

Bauausschuss-Mitglied Frederik Prenzel (FDP) hatte nachgefragt, wie es zu erklären sei, dass es zum ursprünglichen Haushaltsansatz von 10.000 Euro nun solch eine immense Abweichung gebe. Abschließend, umfänglich und nachvollziehbar erklären konnten vor zwei Wochen weder die Verwaltungsmitarbeiter noch die Ausschussmitglieder die Kosten.

Die Vorgeschichte

Zur Vorgeschichte: Der Ortsrat Essenrode hatte 2018 den Wunsch geäußert, dass unter anderem der Rote Klinsweg saniert werden sollte. Sanierungsbedarf sahen die Ortsratsmitglieder seinerzeit aber auch am Wirtschaftsweg in Verlängerung der Straße Osterlage in Richtung Süden. Für beide Maßnahmen wurden 10.000 Euro in den Haushalt 2018 eingestellt. An dieser Stelle muss auch auf eine Essenroder Besonderheit hingewiesen werden. Normalerweise ist die Instandsetzung von Wirtschaftswegen eine Aufgabe der Feldmarkinteressenschaften, die gewöhnlich auch Eigentümer der Wirtschaftswege sind. Die Wirtschaftswege in der Gemarkung Essenrode hingegen sind in Besitz der Gemeinde Lehre. Dies begründet sich in der Tatsache, dass Essenrode einst Teil des Königreiches Hannover war. Daraus wiederum ergab sich letztlich zum Ende der 60er Jahre die per Gesetz eingeräumte Möglichkeit, Wirtschaftswege in den Besitz der jeweiligen politischen Gemeinde zu übertragen. Und genau das geschah, bevor Essenrode 1972 Teil der Gemeinde Lehre wurde. Die weiteren sieben Dörfer der Gemeinde Lehre gehörten hingegen einst zum Fürstentum Braunschweig. Und dieses hatte schon damals das System der so genannten Realverbände, über die beispielsweise die Instandhaltung von Wirtschaftswegen geregelt wurde und wird.

Zweckgebundene Spende der Jäger

Zurück zur eingangs gestellten Frage. Und diesbezüglich muss festgestellt werden: „Die Kosten für die Sanierung Verlängerung der Straße Osterlage und Roter Klinsweg belaufen sich auf insgesamt 70.923,89 Euro.“ Das teilte auf Anfrage Julia Carluccio, Pressesprecherin der Gemeinde Lehre, mit. Von genannter Summe abgezogen werden muss zudem noch die zweckgebundene Spende der Jagdgenossenschaft Essenrode von 12.000 Euro.

Öffentliche und nicht-öffentliche Gespräche

Für Irritationen und einen deutlich wahrnehmbaren Informationsfehlbedarf sorgte in dieser Angelegenheit insbesondere die Tatsache, dass über die Ausführungsform der Sanierungsmaßnahmen einerseits öffentlich im Ortsrat gesprochen wurde. Über die Kosten wurde aber nur im nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss diskutiert. Auch die Kostenkalkulation, die ein Ingenieurbüro unter anderem für neue wassergebundene Deckschichten und Schottertragschichten erarbeitet hatte, wurde nur im Verwaltungsausschuss vorgestellt. Dieser erteilte dann letztlich auch den Auftrag. Und mehr Klarheit in dieser Angelegenheit hätte es zwischenzeitlich geben können, wenn ausdrücklich in öffentlicher Sitzung darauf hingewiesen worden wäre, dass der ursprüngliche Haushaltsansatz von 10.000 Euro eigentlich nur als Platzhalter dienen sollte.

