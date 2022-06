Discounter Danndorf Richtfest für den Norma-Markt in Danndorf

Jennifer Gores schlägt denn obligatorischen Nagel in den Dachstuhl des neuen Norma-Marktes in Danndorf. Ihr helfen Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke (links) und Gemeindebürgermeister Thorsten Tölg (rechts). Im Hintergrund die Zimmerleute, die den Dachstuhl gerichtet haben.

Danndorf. Der neue Markt in Danndorf soll noch in diesem Jahr eröffnen. Er schließt eine Versorgungslücke in dem Ort.