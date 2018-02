ABC-Alarm durch Buttersäure im Landkreis Helmstedt

Die Feuerwehr konnte die Säure aus dem Mülleimer an der Bushaltestelle in Jerxheim sichern.

Jerxheim Die Feuerwehr musste am späten Mittwochabend ausrücken, um in Jerxheim drei Liter Buttersäure zu sichern. Verletzt wurde niemand.

Ein ABC-Alarm wurde im Landkreis Helmstedt am späten Mittwochabend ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilt, musste alle Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Heeseberg nach Jerxheim in die Helmstedter Straße ausrücken. Die Polizei hat an der dortigen Bushaltestelle in einem Mülleimer eine Flüssigkeit gefunden. Schnell fanden die Einsatzkräfte heraus, dass es sich dabei um etwa drei Liter flüssige Buttersäure handelte.

Laut Einsatzleiter Matthias Ebeling von der Ortsfeuerwehr Jerxheim und dem Gemeindebrandmeister Oliver Thews sicherten die Einsatzkräfte die Flüssigkeit in einem Gefahrstoffbehälter vorsichtig und für Beweissicherung und Ermittlungen für die Polizei zurückgehalten. Die Ortsdurchfahrt war für die Dauer des Einsatzes etwa. eine Stunde komplett gesperrt worden. Insgesamt waren ungefähr. 50 Einsatzkräfte vor Ort. Es wurde niemand verletzt.