Der Elm – ein Höhenzug im Höhenflug

Das Schöninger Elmhaus als Sitz der Stiftung Fux für bildende Kunst und Baukultur erstrahlt in neuem Glanz. In seinem Saal gab es bereits erste Konzerte. So begeisterte die Formation Baban Fidget das Publikum bei einer Irish-Folk-Nacht. Luftaufnahme: Stiftung Fux/

Zu neuem Leben erweckt hat die Stiftung Fux für bildende Kunst und Baukultur Anatol Buchholtz das traditionsreiche ehemalige Ausflugslokal Elmhaus bei Schöningen. Nach zwei Jahren intensiver und detailgetreuer Renovierungsarbeiten an dem Fachwerkbau, der 1896 eröffnet worden ist, hat darin im vergangenen Spätsommer das Kulturcafé der Stiftung seinen Betrieb aufgenommen. Auch die Erneuerung des Saalanbaus ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass darin bereits erste Konzertveranstaltungen stattgefunden haben.

„Die Förderung des künstlerischen Nachwuchses ist das Ziel unserer Stiftung“, erklärt deren Vorstand Hans-Christoph Buchholtz. Der 2011 gestorbene Künstler Anatol Buchholtz war sein Halbbruder. Sein hinterlassenes Vermögen hat er dem Zweck gewidmet, mit Stipendien und Preisen den künstlerischen Nachwuchs zu fördern.

Mit dem Erwerb des Elmhauses im Herbst 2014 von den langjährigen Besitzern Luise und Walter Hämmerle hat die Stiftung Fux ihren Sitz an den Rand des Elms verlegt. In der idyllischen Lage am Wald baut sie es nun in ein Zentrum für Kunst und Kultur aus. Vom Publikum begeistert gefeierte Auftritte des Sextetts Flamenco entre Amigos um den Gitarristen Pedro Sanz sowie eine Irish-Folk-Nacht mit den vier regionalen Gruppen Auryn, Naván, Baban Fidget und dem Duo Lautensang haben bereits einen Vorgeschmack auf das gegeben, was Stiftungsvorstand Hans-Christoph Buchholtz und dessen Ehefrau Renate im Stiftungssitz am Elmrand künftig an kulturellen Inspirationen ermöglichen wollen.

In diesem Jahr soll eine originalgetreue Nachbildung eines Waldelefanten am Elmhaus errichtet werden, der vor rund 300 000 Jahren in der Landschaft des heutigen Schöningens lebte. Wissenschaftlich unterstützt wird die Stiftung Fux dabei vom Schöninger Forschungs- und Erlebniszentrum Paläon. „Die Großskulptur des heute ausgestorbenen Europäischen Waldelefanten soll möglichst exakt den aktuellen Forschungsstand widerspiegeln“, beschreibt Stiftungsvorstand Hans-Christoph Buchholtz den hohen Anspruch, den er an die Rekonstruktion stellt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die Vergabe des Auftrags im Sommer abgeschlossen haben werden. Rund sechs Wochen, so schätzt er, werde es dann dauern, um die Großskulptur auf Basis eines Miniatur-Modells in Originalgröße nachzubauen. Im September oder Oktober könnte die Rekonstruktion dann am Elmhaus aufgestellt werden.

Auch die Bürgerstiftung Ostfalen in Kooperation mit dem Schöninger Freizeit-Experten Thomas Kempernolte und der Försterei der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK) machen sich derzeit daran, das Potenzial des Elms als attraktives touristisches Naherholungsgebiet auszuschöpfen. So wird Mitte März ein neuer Wanderführer erscheinen, der unter dem Titel „Die 25 schönsten Wandertouren“ bekannte wie weniger bekannte Rund- und Zielwanderwege im Naturpark Elm-Lappwald vorstellt. „Für Ausflügler deutlich aufgewertet werden soll in diesem Jahr auch das Karl-May-Tal im Elm“, verspricht Matthias Gericke, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Ostfalen. Der Eingang zu dem idyllischen Ort, die Wegeführung und die Grillhütte sollen im Spätsommer erneuert werden und in der Optik dann ans große touristische Leitthema Schöningens, die Altsteinzeit, anknüpfen.