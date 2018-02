Einladung zur Entdeckungstour

Interieur der Villa Vasel in Beierstedt.

Schöningen „Die Schöninger Toscana“ hat Michael Künne in einem Bildband verewigt.

Wie fördert man Tourismus? „Indem man den Menschen zeigt, wie schön eine Region ist“, sagt Michael Künne. Mit seinem Bildband „Die Schöninger Toscana“ ist das dem pensionierten Pfarrer, Fotografen und Künstler auf vortreffliche Weise gelungen. Sein Blick auf die Landschaft zwischen dem Nordrand des Elms und dem Süden des Huy, zwischen dem Westen der Asse und der Grenze zu Sachsen-Anhalt im Osten offenbart deren abwechslungsreiche, ja bisweilen malerische Natur, die zu entdecken ist, wenn man sich Zeit und Muße zum genauen Hinschauen nimmt: wogende Hügel in sanftem Grün unter strahlend blauem Himmel, Alleen, die sich vorbei an goldgelb gefärbten Rapsfeldern ziehen. Künnes harmonisch-romantische Impressionen zeigen den unbekannten Schatz vor der eigenen Haustür.

Die Idee zum Buch sei ihm beim Fahren durch die Gegend gekommen, verrät Künne. „Man fährt Richtung Harz und denkt immer wieder: eigentlich wie in Italien. Dann kam mir ein dicker Band über die Toskana in die Finger, den ich ganz gut gegliedert fand: Gärten, Museen Kirchen, tradierte Kunst. Da habe ich mir gedacht: Mensch, das haben wir eigentlich auch hier, man muss das nur mal auf Reihe bringen ...“

Gesagt, getan: Gut ein Jahr hat der 75-Jährige an dem Band gearbeitet, Landschaften, Kirchen, Klöster und Kulturdenkmäler in den Fokus genommen. Auf rund 200 Seiten setzt er neben der Landschaft auch die vielen Herrenhäuser, Villen, Burgen, Schlösser und Museen in Szene, die die Region zu bieten hat.

Künnes fotografische Entdeckungsreise setzt dabei manches Kleinod ins Licht, das sich abseits bekannter Pfade versteckt, mitunter für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Beispielsweise das historische Interieur der Villa Vasel in Beierstedt, in der einst Kunstsammler, Forscher und Mäzen August Vasel (1848 bis 1910) lebte. Das Wohnhaus der unter Denkmalschutz stehenden Hofanlage befindet sich auch heute noch samt Einrichtung nahezu im Originalzustand.

„Die Schöninger Toscana“ versteht Michael Künne als Einladung. „Der Bildband soll Einheimischen wie Fremden zeigen: Hier gibt es eine Menge zu sehen. Hier kann man eigentlich acht Tage verbringen und findet jede Menge Sehenswertes, was zu erkunden sich lohnt – ob Halberstadt, Wolfenbüttel, Helmstedt oder Schöningen als älteste Stadt im Braunschweiger Land. Wenn es gelingt, den Menschen das klar zu machen, dann hat man was für den Tourismus getan.“