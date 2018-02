Tourismusförderung mit Kamera und Objektiv

Als Herausgeber, Autor und Fotograf hat Michael Künne bereits mehrere Bildbände über Schöningen und die Region veröffentlicht. Sie sind Zeichen seines leidenschaftlichen Engagements zur touristischen Förderung seiner Heimatstadt.

„Als Kind der Luftbrücke“ kam Künne in den 50er Jahren aus Berlin zu seinen Großeltern nach Schöningen. Er blieb in der Stadt, machte dort sein Abitur und studierte anschließend Theologie in Tübingen und Göttingen, später noch Sozialwissenschaften.

Nach Abschluss des Theologiestudiums leitete Künne unter anderem sieben Jahre das Pfarramt St. Michaelis in Helmstedt, bevor er Schulpfarrer der Propstei Helmstedt wurde. Später wechselte er als Dozent an das Institut für Religionspädagogik in Loccum und war dort für die Religionspädagogische Ausbildung für ganz Niedersachsen zuständig. In dieser Funktion produzierte er zahlreiche Bücher und Medien, leitete zudem die Galerie des Loccumer Hauses.

Nach seiner Pensionierung kehrte Künne 2004 mit seiner Ehefrau Regina wieder zurück nach Schöningen. Gemeinsam gründeten sie 2011 die „Kleine Galerie 22“ in der Bismarckstraße. Ausgestellt werden dort Künstler, die fotografisch und malerisch intensiv arbeiten und vor allem in Schöningen oder im Schöninger Umfeld leben oder lebten.