Kabarettist HG. Butzko jongliert mit Gedanken

Zu Gast ist dann „HG. Butzko“ mit seinem Programm „Menschliche Intelligenz, oder: Wie blöd kann man sein?“

Als Captain Kirk und Mr. Spock einst einen entfernten Himmelskörper besuchten, kamen sie anschließend zu dem Fazit: „Es gibt keine menschliche Intelligenz auf diesem Planeten.“ Das funkten sie zur Erde.

„Einem Planeten, auf dem vor tausenden von Jahren ein paar Leute Stimmen hörten, über die anschließend Bücher geschrieben wurden, worin zu lesen war, dass man so leben muss, wie in diesen Büchern geschrieben steht, oder man kommt in die Hölle. Das Erstaunliche ist nicht, dass diese Bücher Weltbestseller wurden. Das Erstaunliche ist, dass bis heute Milliarden von Menschen ihr Leben nach diesen Büchern ausgerichtet haben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

HG. Butzko ist Dauergast in allen Kabarettsendungen des deutschen Fernsehens und Träger des deutschen Kleinkunstpreises. Stets tagesaktuell, komme sein satirisch-politisches Kabarett ohne Gebetsmühlen und Moralpredigt aus. Er jongliere nicht mit Keulen, sondern mit Gedanken, und wenn er singe, dann ist es das Hohelied der Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten. Butzkos Argumente seien nicht immer bequem, aber dafür logisch statt ideologisch. Und manchen spreche er dabei ins Gewissen, vielen aus der Seele, doch vor allem immer Klartext. „Im Namen des Geistes, des Herzens, und der heiligen Lust am Leben. Da weiß man, was man hat. Amen!“

Für Besucher aus Helmstedt steht laut Mitteilung ein kostenloser Bustransfer zur Verfügung, Abfahrt ist um 19 Uhr, Wilhelmstraße (am Zonengrenz-Museum), und 19.05 Uhr, Braunschweiger Tor (Gummibahnhof). Auf der Rückfahrt werden auch die Leipziger Straße und der Konrad-Adenauer-Platz angefahren.

Eintrittskarten gibt es unter anderem in der Konzertkasse Helmstedt im Service-Center unserer Zeitung in der Markt-Passage.