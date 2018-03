Öffnungszeiten im Rathaus geändert

Schöningen Die Stadtverwaltung Schöningen bleibt aufgrund der Osterfeiertage am Gründonnerstag, 29. März, von 16 Uhr an und am Samstag, 31. März, geschlossen, teilt die Stadt mit. Bürger werden gebeten, ihre Reisedokumente rechtzeitig zu überprüfen, damit eine Bearbeitung noch vor den Feiertagen möglich ist.