Seniorenfahrt zum Fischerhof in Gardelegen

Jerxheim Eine Seniorenfahrt zum Fischerhof Gahrns in Gardelegen veranstaltet die Samtgemeinde Heeseberg am Dienstag, 10. April. Die Abfahrt erfolgt um 9.55 Uhr in Twieflingen, weitere Zustiegsmöglichkeiten gibt es in Dobbeln (10 Uhr), Söllingen (10.05 Uhr), Jerxheim-Unterdorf (10.10 Uhr), Jerxheim-Domäne...