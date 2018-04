Neue Hoffnung für ein altes Handwerk

Abgekämpft, aber doch glücklich: Der Umzug in die neue Werkstatt sitzt den Schöninger Buchbinderinnen Monika Büttner und Susanne Knop noch sichtbar in den Knochen. Gestern eröffneten die beiden Handwerkerinnen die traditionsreiche Buchbinderei Kraft in den neuen Räumen in der Straße Neuetor 24....