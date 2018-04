Paläon ist zu Gast im Museum

Schöningen Die Altsteinzeit ist in eines der Fenster des Heimatmuseums in Schöningen eingezogen. Für vier Monate werden steinzeitliche Jäger, wie der Mensch und die Säbelzahnkatze, gemeinsam mit ihrer Beute im Fenster des alten Patrizierhauses in der Schulstraße präsentiert. Sie sollen auf die...