Tourist-Info Schöningen bietet Boule-Sets im Verleih an

Mehr Betrieb auf der Boule-Bahn im Schöninger Schlosspark, unweit des Barockgartens, wünscht sich die Vorsitzende des Schöninger Verkehrsvereins, Elke Stern. Helfen könnten dabei zwei Boule-Sets, die ab sofort in der Tourist-Information am Burgplatz 2 bis zu drei Tage am Stück ausgeliehen werden...