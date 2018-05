Wobecker sanieren ehrenamtlich den Kinderspielplatz an der Kirche

Für die 900-Jahr-Feier, die in Wobeck am ersten Juni-Wochenende groß gefeiert wird, putzen die Einwohner zur Zeit ihr Dorf heraus. Mitglieder des Festausschusses und Kameraden der Feuerwehr haben sich am vergangenen Samstag getroffen und sich den Kinderspielplatz an der St.-Georg-Kirche...