B 82 – Sanierung dauert bis zum Ende der Ferien

Schöningen Mit Behinderungen wegen Bauarbeiten auf der Bundesstraße 82 müssen Verkehrsteilnehmer von Montag, 7. Mai, an rechnen. Betroffen ist ein Abschnitt, der sich von der Ortsdurchfahrt Wobeck bis westlich von Schöningen erstreckt. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel am...