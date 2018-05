Sänger Zeki Min will in Beierstedt begeistern

Beierstedt Der Verein „Wir- für- Beierstedt“ lädt am kommenden Donnerstag, 10. Mai, wieder zu einem Konzert im Gartensaal der Familie Müller (Vasel-Hof) in Beierstedt, Schöninger Straße 1, ein. Bereits vor zwei Jahren hatte auf dem Vaselschen Hof der Sänger Zeki Min das Publikum begeistert. In diesem Jahr...