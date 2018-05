So hätte das Paläon aussehen können

„Was wäre wenn…“ ist eine Frage die sich die Menschen oft stellen. Mit einer Vernissage am Sonntag, 24. Mai, um 19 Uhr und danach zu den regulären Öffnungszeiten wird man sich in der neuen Sonderausstellung im Paläon genau diese Frage beantworten können.

Zum fünften Jahrestag der Eröffnung des Forschungs- und Erlebniszentrums in Schöningen werden erstmalig alle Gebäudeentwürfe für das Paläon der Öffentlichkeit präsentiert. In ungewöhnlicher Kulisse werden sowohl Zeichnungen als auch maßstabsgetreu Modelle im ersten Stock des Gebäudes zu sehen sein.

Ein kurzer Rückblick: Im Frühjahr 2010 bewarben sich im Rahmen eines offenen Auswahlverfahrens durch die Stadt Schöningen elf Architekturbüros um den 15 Millionen Euro teuren Bau des Paläon. Die Bewerber waren damals aufgefordert, eine zeichenhafte und innovative Architektur zu entwickeln, wie es in einer Mitteilung des Paläon heißt. In der neuen Sonderausstellung können sich die Besucher davon überzeugen, dass alle Teilnehmer diese Anforderungen voll erfüllt haben. Sie bietet eine einmalige Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen einer großen Ausschreibung zu schauen. Wie gingen verschiedene internationale Architekturbüros das Thema „Steinzeit“ an und in welcher Art und Weise wurde der Bauplatz in Szene gesetzt?

Die Besucher erwartet so mancher ungewöhnliche Entwurf. Die Ausstellung wird bis zum 30. September zu sehen sein. Der Eintritt zur Sonderausstellung ist im Tagesticket enthalten.