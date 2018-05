300.000 Jahre in einem Buch

An der Präsentation der neuen Publikation nahmen der Landesarchäologe Dr. Henning Haßmann, Prof. Dr. Thomas Terberger (Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege), Dr. Wolf-Michael Schmid (Vorsitzender der Fördervereins Schöninger Speere) und Siw Holstein (Sprecherin der Geschäftsführung der Paläon GmbH) teil.

Name des Werkes: „300 000 Jahre Spitzentechnik – Der altsteinzeitliche Fundplatz Schöningen und die frühesten Speere der Menschheit“. Wie Paläon-Sprecher Gregor Greve mitteilt, erhalten die Leser darin einen umfassenden Überblick über die Grabungen in Schöningen und deren Bedeutung für die Erforschung der Menschheitsgeschichte. Die Herausgeber Thomas Terberger, Utz Böhner, Felix Hillgruber und Andreas Kotula haben zusammen mit dem Forschungsteam diesen Begleitband zur Dauerausstellung im Paläon entstehen lassen. Siw Holstein: „Wir sind stolz auf diese Publikation zur Dauerausstellung, die die ausgestellten Funde in ein Gesamtbild der Menschheitsgeschichte einordnet und so unseren Besuchern einen echten Mehrwert bietet.“

Der Band zur Dauerausstellung ist ab sofort im Handel und an der Kasse des Paläon erhältlich.