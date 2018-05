Wie Architekten das Schöninger Paläon bauen wollten

Mit einer neuen Sonderausstellung gewährt das Paläon aktuell tiefe Einblicke in seine frühe Entstehungsgeschichte. In „Von der Vision zum Gebäude“ präsentiert das Schöninger Forschungs- und Erlebniszentrum erstmalig alle Entwürfe, die damals im Rahmen des 2010 ausgerufenen Architekturwettbewerbs in...