Älteste Wobeckerin enthüllt Gedenkstein

Knapp 180 Einwohner nennen Wobeck, das kleine Dorf am Rande des Elms, ihr zu Hause. Und die meisten davon waren am Wochenende gekommen, um das 900-jährige Bestehen ihres Ortes zu feiern.Nach der Andacht in der St. Georg Kirche, die selbst vermutlich auch um die 900 Jahre alt sein dürfte, zog die gesamte Gemeinde zur Ecke Berliner Straße/Am Holzberg.Hier stand er nämlich schon – immer noch von Laken verdeckt – der eigens angefertigte...