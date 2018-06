Im Pflegeheim Clus gibt es europäische Köstlichkeiten

Schöningen Die diakonische Clus-Senioreneinrichtung in Schöningen lädt am Samstag, 16. Juni, zum Sommerfest mit Tag der offenen Tür ein.

Im Alten- und Pflegeheim Clus erwartet die Gäste am 16. Juni beim Sommerfest ein Programm unter dem Motto „Europäische Köstlichkeiten“. Beginn ist um 12 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst im Park, musikalisch gestaltet vom Posaunenchor St. Stephani Helmstedt.

Nach der Begrüßung öffnen verschiedene Stände mit Geschenkideen und Köstlichkeiten aus verschiedenen europäischen Ländern. Daneben werden Livemusik, Tanz und vieles mehr geboten. Gäste sind unter anderem das Musik-Trio Casual Irish und der russische Aussiedlerchor „Melodia“. Um 13.30, 15 und um 16 Uhr können die Besucher in einer Führung die diakonische Alten- und Pflegeeinrichtung näher kennenlernen und sich ausführlich informieren. Etwa 120 Menschen in der Kurz- und Langzeitpflege finden hier ein Zuhause. „Ergänzt wird das Versorgungsangebot durch einen Palliativbereich, in dem schwer kranke und sterbende Menschen spezialisiert gepflegt werden“, erläutert Clus-Geschäftsführer Michael Knobel. Dieser in sich geschlossene Bereich ist auf die palliativ-hospizlichen Anforderungen ausgelegt. Die sieben Einzelzimmer mit direktem Gartenzugang sind in der Entstehung und können auf der Hausführungen besichtigt werden.

Weitere Infos unter www.diakonie-clus.de.

PROGRAMM 12 Uhr Gottesdienst im Park der Clus mit Posaunenchor St. Stephani 12.30 Uhr Grußworte von Bürgermeister und Geschäftsführung 13.30 Uhr Hausführung 13.30 Uhr Russischer Aussiedlerchor „Melodia“ 14.30 Uhr „Europa zum Tanzen und Mitsingen“ 15 Uhr Hausführung 15.30 Uhr Musik-Trio „Casual Irish“ 16 Uhr Hausführung