Hubschrauberrundflüge während des Volksfestes

Jerxheim Im Zuge des Jerxheimer Volksfestes werden am Freitag, 22. Juni, zwischen 15 und 19 Uhr Hubschrauberrundflüge über die Samtgemeinde Heeseberg angeboten. Start und Landung ist im 10-Minuten-Takt auf dem Sportplatz in Jerxheim. Karten gibt es für 50 Euro am Stand von Primary Copter am Schützenplatz....