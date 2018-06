Plädoyer für die Grundwerte

Es war ihr Tag, ihre Entlassungsfeier, ihr Abitur. 79 junge Frauen und Männer erhielten am Freitagmittag in einer angenehm würdigen wie auch zurückhaltenden Zeremonie in der voll besetzten Aula des Gymnasiums Anna-Sophianeum Schöningen ihr Abiturzeugnis. Fünf unter ihnen schlossen mit einer glatten...