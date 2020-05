Esbeck: Mann fährt angetrunken Auto – Insassen: Vier Kinder

Einen alkoholisierten Familienvater haben Beamte der Polizei Schöningen am Sonntagmittag um zirka 12 Uhr aus dem Verkehr in Esbeck gezogen, teilt die Polizei mit. Der 33-jähriger Berliner sei mit vier Kindern in seinem Opel auf dem Weg in die Hauptstadt gewesen, obwohl er laut Polizeibericht deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab laut Mitteilung einen Wert von über einer Promille. Im Bericht mahnt die Polizei an, was hätte passieren können, wäre es zu einem alkoholbedingten Unfall mit vier Kindern im Fahrzeug gekommen. Den Berliner erwarte ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein wurde laut Polizei durch die Polizei sichergestellt – kurioserweise konnte die nüchterne Beifahrerin die Fahrt fortsetzten.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder