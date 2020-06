Trickbetrüger scheitern an resoluter Seniorin aus Schöningen

Die Polizei in Schöningen warnt vor betrügerischen Gewinnversprechen. Am Samstagnachmittag meldete sich eine ältere Bürgerin bei der Polizei. Sie teilte den Beamten mit, dass sie mit einer unterdrückten Nummer einen Anruf erhalten habe, bei der ihr ein Gewinn von 36.000 Euro versprochen wurde. Der Anrufer teilte der Rentnerin mit, dass der Gewinn ihr am folgenden Wochenbeginn an ihrer Wohnanschrift überreicht werden sollte. Nur für die Kosten für Urkunden und Bescheinigungen sowie den Geldtransport müsse sie einen Betrag von 900 Euro entrichten. In der Folge kam es noch einmal zur Kontaktaufnahme durch die Unbekannten, jedoch wehrte die Rentnerin energisch die lockenden Gewinnversprechen ab und beendete das Telefonat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und lobt das Verhalten der Schöningerin: „Sie ist nicht auf die Masche der Betrüger hereingefallen und hat umgehend das Gespräch beendet und die Polizei alarmiert“, so Polizeioberkommissarin Sandra Mielnik, von der Polizei in Schöningen.

Die Polizei appelliert, keine Informationen über Vermögensverhältnisse oder gar Wertgegenstände an Fremde herauszugeben, sondern stattdessen die Polizei zu alarmieren.