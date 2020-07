Bärbel Heidebroek aus Gevensleben steht dem LEE vor

Die Gevenslebenerin Bärbel Heidebroek tritt im Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) Niedersachsen-Bremen die Nachfolge von Wilhelm Pieper an, der nicht erneut zur Wahl antrat, heißt es in einer Mitteilung. Heidebroek sei für zwei Jahre in das Amt der Vorsitzenden gewählt worden.

Niedersachsen soll Energieland Nr. 1 bleiben

Sie wolle sich dafür einsetzen, dass Niedersachsen Energieland Nr. 1 bleibe und das Land im Bereich Wind und Biogas Marktführer bleibe. Zudem solle der Solarbereich ausgebaut werden und Wasserkraft müsse wieder eine Perspektive in Niedersachsen bekommen. Als Geschäftsführerin der Landwind-Gruppe betreibe Heidebroek gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexander Heidebroek mehrere Windparks im Braunschweiger Raum.

red